Adıyaman'da Ani Dolu Yağışı Meyve Ağaçlarına Zarar Verdi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde dolu yağışı etkili oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde etkili olan yağmurun ardından aniden bastıran dolu çevreyi beyaza bürüdü.

Samsat ilçesinde öğleden sonra etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika yağan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar doludan korunmak için ev ve işyerlerinin saçaklarının altına sığındı.

Vatandaşlar, dolu yağışını şaşkınlıkla karşılarken, dolu meyve ağaçları ve bitkilere zarar verdi.