Adıyaman'da Ani Dolu Yağışı Meyve Ağaçlarına Zarar Verdi
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde etkili olan yağmurun ardından aniden bastıran dolu, çevreyi beyaza bürüdü ve vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışı, meyve ağaçları ve bitkilere zarar verdi.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde dolu yağışı etkili oldu
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde etkili olan yağmurun ardından aniden bastıran dolu çevreyi beyaza bürüdü.
Samsat ilçesinde öğleden sonra etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika yağan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar doludan korunmak için ev ve işyerlerinin saçaklarının altına sığındı.
Vatandaşlar, dolu yağışını şaşkınlıkla karşılarken, dolu meyve ağaçları ve bitkilere zarar verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAHRETTİN ÇELİK - Güncel