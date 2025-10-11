Haberler

Adıyaman'da Adliye Önünde Silahlı Yakalama

Adıyaman'da Adliye Önünde Silahlı Yakalama
Adıyaman'da 'kasten adam öldürme' davası öncesi husumetli taraflar silahlarla yakalandı. 3 ruhsatsız tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.

Adıyaman'da "kasten adam öldürme" olayıyla ilgili görülen dava öncesi, husumetli taraflardan olduğu belirlenen 3 kişi adliye önünde silahlarla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün adliyede görülecek dava öncesinde husumetlilerin yanlarında silahlarla birlikte beklediği bilgisini aldı.

Ekipler, adliye önünde bekleyen M.U, İ.U. ve N.A'yı yakaladı.

Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
