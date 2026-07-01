Adıyaman'da 56 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

ADIYAMAN'da 18 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 56 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. (45) özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri S.A.'nın kentte bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve hava destekli operasyon yapıldı. Operasyon sırasında şüpheli S.A., saklandığı ikametin havalandırma boşluğundan kaçmaya çalıştı ancak gözaltına alındı. S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı