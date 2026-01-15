Adıyaman'da umreye gidenler dualarla uğurlandı

Adıyaman'da kutsal topraklara gidecek 359 umre yolcusu için uğurlama programı düzenlendi.

Havalimanında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İl Müftülüğü yetkilileri, kutsal yolculuğa çıkacak vatandaşlarla tek tek ilgilenerek hayırlı yolculuk temennisinde bulundu.

Din görevlileri tarafından okunan ilahiler ve duaların ardından umre yolcuları salavat ve tekbir eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.