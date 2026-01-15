Haberler

Adıyaman'da umreye gidenler dualarla uğurlandı

Adıyaman'da umreye gidenler dualarla uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da kutsal topraklara gidecek 359 umre yolcusu için düzenlenen uğurlama programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. İl Müftülüğü yetkilileri yolcularla ilgilenerek hayırlı yolculuk temennisinde bulundu.

Adıyaman'da kutsal topraklara gidecek 359 umre yolcusu için uğurlama programı düzenlendi.

Havalimanında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İl Müftülüğü yetkilileri, kutsal yolculuğa çıkacak vatandaşlarla tek tek ilgilenerek hayırlı yolculuk temennisinde bulundu.

Din görevlileri tarafından okunan ilahiler ve duaların ardından umre yolcuları salavat ve tekbir eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA / Muhammet Ballı - Güncel
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak

Meclis'ten geçti! Trafikte artık bunu yapanın cebi fena yanacak
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı