Adını 57'nci Alay'dan alan 'PMT-76-57A'

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi'nden (MKE) yapılan açıklamaya göre; MKE tarafından geliştirilen PMT-76-57A (Platform Makineli Tüfek), adını 57'nci Alay'ın fedakarlığından alıyor.

MKE, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı cepheler yalnızca bir savaşın değil, bir milletin iradesinin yazıldığı yerlerdir. Çanakkale, bu yönüyle tarihimizde eşsiz bir yere sahiptir. Trablusgarp'tan Balkanlar'a uzanan zorlu bir sürecin ardından 57'nci Piyade Alayı, Çanakkale'de gösterdiği fedakarlıkla yalnızca bir muharebeye değil, bir milletin hafızasına yön vermiştir. 628 şehidiyle tarihe geçen bu eşsiz duruş, bugün de anlamını ve etkisini korumaktadır" denildi.

MKE tarafından geliştirilen PMT-76-57A'nın (Platform Makineli Tüfek), adını, 57'nci Alay'ın bu fedakarlığından aldığı vurgulanarak, "PMT-76-57A, bir sistem olmanın ötesinde, bu topraklar uğruna gözünü kırpmadan can verenlerin hatırasını taşıyan bir emanettir. Geçmişte ortaya konan o sarsılmaz irade, bugün yerli ve milli mühendislikte yeniden hayat bulmakta; aynı ruh, farklı bir biçimde sahada varlığını sürdürmektedir. Yüksek atış gücü, dayanıklılığı ve operasyonel güvenilirliğiyle bugün kahraman ordumuzun gücüne güç katan PMT-76 57/A zırhlı araçlar ve kule sistemleri başta olmak üzere Altay Ana Muharebe Tankı'nda kuleye eş eksenli yardımcı silah sistemi olarak da kullanılmaktadır. Başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere, vatan uğruna hayatını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı