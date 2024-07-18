Üye Girişi
Haberler

Adapazarı Oto Sanatkarları Tarihi Kitabı Tanıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) öncülüğünde hazırlanan 'Adapazarı Oto Sanatkarları Tarihi' kitabı tanıtıldı. Kitapta, Sakarya'nın otomotivdeki geçmişi ve sanatkarların deneyimleri paylaşılıyor. Ayrıca, 'Ustalara Saygı' sergisi de izlenime sunuldu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) öncülüğünde hazırlanan "Adapazarı Oto Sanatkarları Tarihi" kitabı tanıtıldı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, SATSO hizmet binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, kitabın içeriği hakkında bilgi verildi.

İbrahim Zengin ve Prof. Dr. Enis Şahin'in yaklaşık 10 yıllık çalışmasının ürünü olan iki ciltlik 1351 sayfadan oluşan kitapta, Sakarya'nın otomotivdeki geçmişi mercek altına alınıyor. Kitapta 77 sektör temsilcisi otomotiv ustasıyla yapılan sözlü tarih görüşmeleri ile sanatkarların deneyimleri paylaşılıyor.

Toplantıda ayrıca Sakarya'nın 115 yıllık oto sanatkarlık tarihine ışık tutan otomobil fotoğraflarından oluşan "Ustalara Saygı" sergisi izlenime sunuldu.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı konuşmada, yalnızca bir eserin tanıtımını yapmadıklarını, aynı zamanda bir tarih, kültür ve mirasın da kutlamasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akgün, tahta at arabalarından modern tarım makinelerine, oradan da dünya markası otomobillere uzanan bu yolculuğun, ustaların alın teri, bilgeliği ve yenilikçi ruhuyla mümkün olduğunu aktardı.

Bu eseri hazırlarken, 77 ustayla yapılan söyleşilerde onların deneyimlerini, zorluklara karşı direnişlerini ve sektöre kattıkları değerlerinin de kayıt altına alındığını anlatan Altuğ, "Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, otomotiv sektörünün ilimize kazandırdığı değerlerle gurur duyuyoruz. Bu sektör, şehrimizin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlamış, Sakarya'yı otomotivde 'sıfır hata' ile üretim yapan bir marka haline getirmiştir. Bu gururu ve bu mirası kıymetli eserimizin sayfalarında Sakarya'nın derin geçmişine yolculuğa çıkararak birlikte paylaşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Altuğ, kitabın hazırlanmasında başta ustalar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti

Programda, Prof. Dr. Enis Şahin, İbrahim Zengin ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da birer konuşma yaptı.

Programa, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Gümrük Müdürü İbrahim Aksoy, SATSO yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, SATSO komite komisyon ve kurul başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Edebiyat Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı

TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı

 AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

 Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın

Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın

Bakmadan Geçme

BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır? Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir? Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 18 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri… Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor? TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?
2 sıcak hava dalgası İstanbul'u kavuruyor! AKOM'dan yeni bir uyarı daha

2 sıcak hava dalgası İstanbul'u kavuruyor! AKOM'dan yeni bir uyarı daha
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title