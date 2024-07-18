Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) öncülüğünde hazırlanan "Adapazarı Oto Sanatkarları Tarihi" kitabı tanıtıldı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, SATSO hizmet binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, kitabın içeriği hakkında bilgi verildi.

İbrahim Zengin ve Prof. Dr. Enis Şahin'in yaklaşık 10 yıllık çalışmasının ürünü olan iki ciltlik 1351 sayfadan oluşan kitapta, Sakarya'nın otomotivdeki geçmişi mercek altına alınıyor. Kitapta 77 sektör temsilcisi otomotiv ustasıyla yapılan sözlü tarih görüşmeleri ile sanatkarların deneyimleri paylaşılıyor.

Toplantıda ayrıca Sakarya'nın 115 yıllık oto sanatkarlık tarihine ışık tutan otomobil fotoğraflarından oluşan "Ustalara Saygı" sergisi izlenime sunuldu.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı konuşmada, yalnızca bir eserin tanıtımını yapmadıklarını, aynı zamanda bir tarih, kültür ve mirasın da kutlamasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akgün, tahta at arabalarından modern tarım makinelerine, oradan da dünya markası otomobillere uzanan bu yolculuğun, ustaların alın teri, bilgeliği ve yenilikçi ruhuyla mümkün olduğunu aktardı.

Bu eseri hazırlarken, 77 ustayla yapılan söyleşilerde onların deneyimlerini, zorluklara karşı direnişlerini ve sektöre kattıkları değerlerinin de kayıt altına alındığını anlatan Altuğ, "Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, otomotiv sektörünün ilimize kazandırdığı değerlerle gurur duyuyoruz. Bu sektör, şehrimizin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlamış, Sakarya'yı otomotivde 'sıfır hata' ile üretim yapan bir marka haline getirmiştir. Bu gururu ve bu mirası kıymetli eserimizin sayfalarında Sakarya'nın derin geçmişine yolculuğa çıkararak birlikte paylaşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Altuğ, kitabın hazırlanmasında başta ustalar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti

Programda, Prof. Dr. Enis Şahin, İbrahim Zengin ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da birer konuşma yaptı.

Programa, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Gümrük Müdürü İbrahim Aksoy, SATSO yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, SATSO komite komisyon ve kurul başkanları katıldı.