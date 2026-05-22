Sakarya'da metrobüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 13 yolcu hafif yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde metrobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13 yolcu hafif yaralandı. Kazada yasak olmasına rağmen sola dönmeye çalışan hafif ticari araç ile metrobüs çarpıştı.

Farabi Caddesi'nde ilerleyen E.B'nin kullandığı 54 B 1184 plakalı metrobüs, ışıklı kavşakta yasak olmasına rağmen sola dönmeye çalışan E.K. idaresindeki 54 AGP 073 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan 13 yolcu, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, incelemelerin ardından bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
