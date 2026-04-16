KADES ihbarına giden polislere ateş açan şüpheli, vurularak yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde annesini ve eşini darp eden Tuncay E., KADES ihbarı üzerine adrese gelen polis ekiplerine tüfekle ateş açtı. Olay yerine özel harekat ekipleri sevk edilirken çıkan çatışmada şüpheli vurularak yaralı yakalandı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KADES ÜZERİNDEN YARDIM İSTENDİ

Olay, gece saatlerinde Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak’ta meydana geldi. Bir kadının KADES uygulaması üzerinden yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, 41 yaşındaki Tuncay E.’nin eşi ve annesini darbettiğini belirledi.

POLİSE TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Bu sırada şüpheli, elindeki tüfekle polis ekiplerine rastgele ateş açtı. Olayın ardından bölgeye takviye ekipler ve özel harekat polisleri sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

ÇATIŞMADA VURULDU

Polise ateş etmeye devam eden Tuncay E., çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak yakalanan şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
