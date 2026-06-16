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Sakarya'da yangında iki katlı evde hasar oluştu

Sakarya'da yangında iki katlı evde hasar oluştu
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Karadere Mahallesi Çınarlık mevkisinde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mustafa Dursun
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