Adapazarı'nda özel gereksinimli bireylerle aşure etkinliği gerçekleştirildi

Adapazarı Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ile Sakarya Engelli ve Yardımlaşma Derneğince, muharrem ayı kapsamında aşure etkinliği düzenlendi.

Aziz Duran Parkı'nda yapılan programda, işaret dili kullanılarak engelli bireylerin etkinliği takip etmesi sağlandı.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Nuri Durmuş, burada yaptığı konuşmada, muharrem ayı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün aynı döneme denk gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkati çeken Durmuş, "Rabbim bizleri Kerbelaları da 15 Temmuz'ları da yeniden yaşamaktan muhafaza eylesin. Bunun üstesinden ancak birlik ve beraberliğimizi koruyarak gelebiliriz. Bizi bir arada tutan en güçlü bağ İslam'dır." şeklinde konuştu.

Etkinlik, özel gereksinimli bireylere aşure ikramının ardından sona erdi.