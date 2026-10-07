Adana Yüreğir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla sanığa 13 yıl 1 ay 15 gün hapis verildi.

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık D.C.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, internet tabanlı programlar aracılığıyla sipariş usulü uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşılan D.C.Ö'nün, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındığını belirtti.

Sanığın 10 Eylül 2025'te Hürriyet Mahallesi'ndeki evine gelen kişiye 14,07 gram sentetik uyuşturucu ve 56 uyuşturucu hap satarken polis ekiplerince yakalandığını anlatan savcı, ikamette hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade etti.

Sanığın cep telefonunda da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunduğunu belirten savcı, D.C.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

D.C.Ö. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA