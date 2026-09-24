Haberler

Adana Yüreğir'de firari hükümlü, el bombası ve tabancayla direndi, yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polise teslim olmamak için el bombası ve tabancayla direndi. Polis operasyonuyla yakalanan hükümlü, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü; el bombası ve tabanca ele geçirildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polise teslim olmamak için el bombası ve tabancayla direnen firari hükümlü operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kurşunlama" ve başka bir suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, hükümlünün saklandığını belirlediği Atakent Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine gitti.

Firari hükümlü Doğan, polislerin geldiğini fark edip teslim olmamak için elinde tabanca ve el bombasıyla direnmeye başladı.

Bunun üzerine adrese Asayiş, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de sevk edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla Doğan'ı etkisiz hale getirip yakaladı.

Polis ekipleri Doğan'ı işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Ekipler, adresteki el bombası ve tabancaya da el koydu.

Kaynak: AA
Erdoğan'ı haklı çıkaran görüntü! BM'nin hali tek kareye yansıdı

Erdoğan'ı haklı çıkaran fotoğraf!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuğunu almaya gitmişti! Okul bahçesinde eşinin bıçakladığı genç kadın hayatını kaybetti

Okul bahçesinde bıçaklanan genç kadın yaşam savaşını kaybetti
Meteoroloji, yurtta kuvvetli yağış ve 4-6 derecelik sıcaklık düşüşüne karşı uyardı

Meteoroloji alarm verdi! Hem sağanak hem 6 derecelik düşüş
Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme! Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor

Uçak ocak ayında kalkacak! Fenerbahçe milli yıldızı alıyor
Galata Köprüsü'nde saldırıya uğrayıp burnu kırılan kadın 2 yıldır adalet arıyor! 'Ben bir dosya değilim'

Başını çevirdi, yumruğu yedi! 2 ameliyata rağmen burnu kırık
Eskişehir'de 14 yıl önce toprağa gömülü bulunan 2,5 yaşındaki Yakup'un katili aranıyor! JASAT yeniden harekete geçti

Toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra JASAT harekete geçti
Nalburdan aldığı lavabo açıcı üzerine döküldü! Vücudunun yüzde 15'i yandı, kot şortu eridi

Nalburdan aldı, arabada üzerine döküldü! Kot şortu bile eridi
Kredi çekmek isterken dolandırıldı, 14 ay hapis yattı! 8 yıl sonra beraat eden öğretmen görevine dönüyor

Dolandırılan öğretmen 14 ay hapis yattı! O evrak sonradan bulundu