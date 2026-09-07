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Adana ve Hatay'da Okula Uyum Haftası Başladı

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Adana ve Hatay'da okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı. Öğrenciler öğretmenleriyle tanışırken, İl Milli Eğitim Müdürü velilere sakin ve destekleyici olmaları çağrısında bulundu.

Adana ve Hatay'da okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik "Okula Uyum Haftası" başladı.

Adana'da 116 bin 262 öğrencinin yararlanacağı hafta kapsamında okullarda dersbaşı yapıldı.

Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışan öğrenciler, heyecan yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, yazılı açıklamasında, "Okula Uyum Haftası"na büyük titizlik ve coşkuyla başladıklarını belirtti.

Velilere çağrıda bulunan Aras, "Bu süreçte velilerimizin sergileyeceği sakin, destekleyici ve okulla işbirliği içindeki tutum, evlatlarımızın okula adaptasyonunu doğrudan etkileyecektir." ifadesini kullandı.

Aras, haftanın ve yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Hatay'da da öğrencilerin okula alışmaları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışıp eğitim ortamına adapte olmalarının amaçlandığı "Okula Uyum Haftası" başladı.

Sabah saatlerinde velileriyle okula giden öğrenciler, sınıflarına alındı.

Kaynak: AA
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