Adana Tanıtım Günleri Başkentte Başladı

Başkentte, tescilli kebabından ciğer, mumbar ve şırdana, halka tatlısından şalgama kadar birçok lezzetin bir arada bulunduğu Adana Tanıtım Günleri başladı.

Başkent Millet Bahçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Adana Tanıtım Günleri, kurdele kesimi ve folklor ekibinin gösterisi ile başladı.

Kentin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel lezzetlerinin de tanıtıldığı etkinlikte, büyükşehir ve ilçe belediyeleri de kurdukları stantlarda yöresel ürünleri sergiledi.

Tanıtım günlerinde, tescilli kebabından ciğere, mumbar ve şırdandana, halka tatlısından şalgama kadar Adana'ya özgür birçok ürün yer aldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın birçok kültürün ortak buluşma noktası olduğunu belirterek, "Adana'nın, Torosların karlarından Akdeniz'in güneşinden harmanlanmış muazzam bir kültür ve birikimi var. Mutfakta, yaşamda, insanların görgüsünde, geleneğinde ve örfünde adetinde her alanda bunu görmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Ankaralıların, Adana Tanıtım Günlerine her yıl yoğun ilgi gösterdiğini bildiren Köşger, "Bu anlamda Başkentte yapılan bu etkinliğe çok önem veriyoruz. Tüm Ankaralıları bekliyoruz." dedi.

Etkinlik, 26 Ekim pazar gününe kadar devam edecek.