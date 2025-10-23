Haberler

Adana Tanıtım Günleri Başkentte Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 4. Adana Tanıtım Günleri, tescilli kebabından ciğere, mumbar ve şırdana kadar birçok yöresel lezzeti tanıtarak kapılarını açtı. Etkinlik, başta Adana Valisi Yavuz Selim Köşger olmak üzere birçok yönetici tarafından destekleniyor.

Başkentte, tescilli kebabından ciğer, mumbar ve şırdana, halka tatlısından şalgama kadar birçok lezzetin bir arada bulunduğu Adana Tanıtım Günleri başladı.

Başkent Millet Bahçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Adana Tanıtım Günleri, kurdele kesimi ve folklor ekibinin gösterisi ile başladı.

Kentin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel lezzetlerinin de tanıtıldığı etkinlikte, büyükşehir ve ilçe belediyeleri de kurdukları stantlarda yöresel ürünleri sergiledi.

Tanıtım günlerinde, tescilli kebabından ciğere, mumbar ve şırdandana, halka tatlısından şalgama kadar Adana'ya özgür birçok ürün yer aldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın birçok kültürün ortak buluşma noktası olduğunu belirterek, "Adana'nın, Torosların karlarından Akdeniz'in güneşinden harmanlanmış muazzam bir kültür ve birikimi var. Mutfakta, yaşamda, insanların görgüsünde, geleneğinde ve örfünde adetinde her alanda bunu görmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Ankaralıların, Adana Tanıtım Günlerine her yıl yoğun ilgi gösterdiğini bildiren Köşger, "Bu anlamda Başkentte yapılan bu etkinliğe çok önem veriyoruz. Tüm Ankaralıları bekliyoruz." dedi.

Etkinlik, 26 Ekim pazar gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Altay'dan Karşıyaka'ya derbi jesti

Merakla beklenen derbi öncesi rakibe büyük jest
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

8 gündür yaşam savaşı veriyor! Menajerinden yeni açıklama
CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti

CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Türkiye'de genel af veya infaz indirimi gündemde değildir

Genel af mı geliyor? Erdoğan'ın başdanışmanından iddialara net yanıt
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Arda Güler'in annesi gözyaşlarına hakim olamadı

Maç biter bitmez gözyaşlarına boğuldu
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
3 ilimizde vatandaşa sucuk yerine dil yedirmişler: Bakanlık markaları tek tek ifşa etti

Üç ilimizde vatandaşa sucuk yerine bakın ne yedirmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.