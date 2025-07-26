Adana'nın Aladağ ilçesinde Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Aladağ ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınları havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı.

Kökez ve Kıcak mahallelerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine iki bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı.