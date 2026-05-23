Adana merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı, 22'si tutuklandı. Operasyonda 4 milyon uyuşturucu hap ve tonlarca etken madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana ve Mersin'de uyuşturucu etkili hap tabletleme merkezleri kurulduğunu tespit etti.

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, suça karışan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 30 zanlı Adana merkezli Mersin ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adana ve Mersin'de tabletleme merkezlerine dönüştürülen depolarda 4 milyon uyuşturucu etkili hap, 3 ton 994 kilogram etken madde, 27 milyon boş kapsül, 1 kilogram skunk ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, adreslerdeki 14 makineye de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, narkotik ekiplerini ziyaret ederek gösterdikleri başarılı operasyon dolayısıyla kutladı.

Türkiye'nin ve dünyanın önemli sorunlarından biri olan uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceklerini belirten Arıkan, "Çok temiz ve güzel bir iş yaptınız. Vermiş olduğunuz mesaj çok önemli. Bu işi sonuna kadar götüreceğiz, bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
