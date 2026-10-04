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Adana Kozan'da sulama kanalına düşen hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde Karacaoğlan Mahallesi'nde hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince kanaldaki araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Hüseyin A'nın (29) idaresindeki 01 BHZ 585 plakalı hafif ticari araç, Karacaoğlan Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, su bulunmayan ancak yağışlar nedeniyle az su barındıran kanala düşen araçtaki şoför Hüseyin A. ve yolcu Eyüp I'yı (28) araçtan çıkardı.

Yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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