Adana Kozan'da su deposu tamir ederken düşen 59 yaşındaki tamirci toprağa verildi

Adana Kozan'da su deposu tamir ederken düşen 59 yaşındaki tamirci toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı evin damında su deposunu tamir ederken depoyla birlikte aşağı düşen 59 yaşındaki Necati Saygıcak hayatını kaybetti. Saygıcak'ın cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ADANA'nın Kozan ilçesinde iki katlı müstakil evin damında tamirini yaptığı su deposuyla birlikte aşağı düşerek hayatını kaybeden Necati Saygıcak (59) toprağa verildi.
Olay, dün sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Necati Saygıcak, su deposunun tamiri için iki katlı evin damına çıktı. Saygıcak bu sırada dengesini kaybederek depoyla birlikte aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Saygıcak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Necati Saygıcak'ın cansız bedeni otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.