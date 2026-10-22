Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Kozan'da su deposu tamir ederken düşen 59 yaşındaki tamirci toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı evin damında su deposunu tamir ederken depoyla birlikte aşağı düşen 59 yaşındaki Necati Saygıcak hayatını kaybetti. Saygıcak'ın cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki katlı müstakil evin damında tamirini yaptığı su deposuyla birlikte aşağı düşerek hayatını kaybeden Necati Saygıcak (59) toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Necati Saygıcak, su deposunun tamiri için iki katlı evin damına çıktı. Saygıcak bu sırada dengesini kaybederek depoyla birlikte aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Saygıcak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Necati Saygıcak'ın cansız bedeni otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
Asgari ücretle 9 milyonluk otomobil kullanıyor! Sırrını anlattı

Asgari ücretle 9 milyonluk otomobili var! Sırrını anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geçmişin kabusu 'kızamık' geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir

Geçmişin kabusu geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir
Fenerbahçe’den Montella bombası! Liste başında olduğu iddia edildi

Günün bombası! Bunu kimse tahmin edemezdi
'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü

'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
Oyunculuğa ara veren Filiz Taçbaş Foça'ya yerleşti; zeytin hasadına başladı

Ünlü oyuncu her şeyi bırakıp Foça'ya yerleşti: Zeytin hasadına başladı
İran Basra Körfezi'nde 4 gemiyi aynı anda vurdu! Devrim Muhafızları'ndan ABD üslerine uyarı

İran 4 gemiyi aynı anda vurdu! Gemiler hâlâ yanıyor
Somer Şef’ten ayrılık sonrası dikkat çeken paylaşım: Sonunda üç şey önemli

Nişanlısı “Aldatıldım” demişti: Somer Şef’ten “yazgı” paylaşımı
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan 'e-Devlet' açıklaması geldi

Dünya genelinde güvenlik açığı! e-Devlet için açıklama geldi