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Adana Kozan'da kuryenin başına motosikletiyle çarptığı su borusu düştü, kask korudu

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Adana Kozan'da kuryenin başına motosikletiyle çarptığı su borusu düştü, kask korudu
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Adana'nın Kozan ilçesinde 15 Ekim'de motosikletiyle geri manevra yapan kurye, kaldırımdaki plastik su tahliye borusuna çarptı. Yerinden sökülen boru parçası kuryenin başına düştü; kurye kaskı sayesinde yara almadı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kuryenin başına, motosikletiyle çarptığı plastik su tahliye borusu düştü. Kurye kaskı sayesinde yara almazken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede 15 Ekim'de paket teslimatı yapan kurye, motosikletiyle geri manevra yaptı. Motosiklet, o sırada kaldırımdaki su tahliye borusuna çarptı. Yerinden sökülen boru parçası, kuryenin başına düştü. Kurye, başına takılı kask sayesinde yara almadı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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