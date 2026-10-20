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Adana Kozan'da kurye başına düşen su borusundan kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu

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Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletiyle geri manevra yapan kurye, çarptığı su tahliye borusunun kırılarak başına düşmesine rağmen kaskı sayesinde yara almadı. Olay anı, ikametin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'da motosikletiyle çarptığı su tahliye borusu başına düşen kurye, kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.

Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışan kurye, 15 Ekim'de kaldırımda motosikletiyle geri manevra yaptığı sırada yakınındaki evin su tahliye borusuna çarptı.

Motosikletin çarpmasıyla kırılan boru kuryenin başına düştü.

Kurye olaydan kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.

Olay anı, ikametin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA
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