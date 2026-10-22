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Adana Kozan'da arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler öldürülüp toprağa verildi

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Adana Kozan'da arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler öldürülüp toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Adana Kozan'da arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler öldürülüp toprağa verildi
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Kozan'da arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler, Dağılcak Mesire Alanı'nda G.F.'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti. Dinler'in cenazesi Kozan Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verilirken, gözaltına alınan G.F.'nin işlemleri sürüyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde arkadaşlık teklifini reddettiği G.F. tarafından av tüfeğiyle vurulan Sevda Dinler (22), toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. G.F. ile arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada G.F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil kıyafetli bir uzman çavuş, müdahale edip G.F.'yi yakaladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan G.F. Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Sevda Dinler'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'na götürüldü. Dinler, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.

Gözaltındaki G.F.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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