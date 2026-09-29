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Adana Kozan'da 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi

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Adana Kozan'da 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi
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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada motosikletten savrulan sürücünün cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta, dün otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Selçuk Kelebek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı ve tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kelebek'in cenazesinin, bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Plakaları öğrenilemeyen Ahmet Ö. idaresindeki otomobille motosiklet çarpışmış, kazada motosikletten savrulan sürücü Kelebek ağır yaralanmıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Kaynak: AA
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