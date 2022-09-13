Adana haber | Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı Güncel Haberler Adana gündem haberi: Adana'nın Kozan ilçesindeki tarihi Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı. Adana'nın Kozan ilçesindeki tarihi Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı. Kale civarında oturan vatandaşların gürültü duyup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı. Olay yerine giden polis ve zabıta ekipleri, çapı yaklaşık 1 metre olan kayanın, kale yerleşkesinden kopup yuvarlandığını belirledi. Yuvarlanırken ağaçlara da zarar veren kayanın en yakın yerleşim yerine yaklaşık 150 metre kala bir ağaca takılıp durduğu tespit edildi. Kayanın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın 112 Acil Çağrı Kozan Kalesi Kozan Adana Güncel Haberler

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