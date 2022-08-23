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Adana haberi | Adana'da çöp kamyonun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

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Adana haberi | Adana'da çöp kamyonun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

Adana gündem haberi | Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Samet Kızıltoprak, Huzurevleri Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada Çukurova Belediyesine ait 01 EV 208 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine giden 112 Acil Servis ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Kızıltoprak'ın yakınları gözyaşı döktü.

Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Huzurevleri Mahallesi Çukurova Adana Güncel Haberler

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