Adana haber! Pozantı Kaymakam Vekili Karamahmut, üreticilerle buluştu
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Adana bölgesinden gelen habere göre Pozantı Kaymakam Vekili Fatih Karamahmut, üreticilerle bir araya geldi.
Pozantı Kaymakam Vekili Fatih Karamahmut, üreticilerle bir araya geldi.
Karamahmut beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Olguner ile Dağdibi Mahallesi'nde, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında üreticilere dağıtılan araç ve gereçleri inceledi.
Üreticilerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Karamahmut, her zaman üreticilerin yanlarında olacaklarını belirtti.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel