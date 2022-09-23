Heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı Güncel Haberler Aladağ ilçesinde, sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Aladağ ilçesinde, sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. İlçede, dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karahan ile Köprücük mahallerini birbirini bağlayan yolda, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Ulaşıma kapanan yolda Büyükşehir ve Aladağ belediyelerine ait ekipler, iş makinesiyle yolda çalışma başlattı. Bölgeye giden Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, heyelan nedeniyle Kışlak, Gökçeköy ve Kızıldam mahallerine de geçişlerin yapılamadığı kırsal kesimdeki yolun ulaşıma açılması için yürütülen çalışmaları inceledi. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Aydın Güncel Haberler

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