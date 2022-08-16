Haber : Adana gündem haberi... Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana gündem haberi... Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu

Adana gündem haberi... Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu

Adana habere göre Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor.

Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Yüreğir Hidroelektrik Santrali çalışanları, kapaklarda bir ceset olduğunu fark etti.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sudan çıkarttıkları cesette inceleme yaptı.

Ceset, daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Hidroelektrik Santrali Ali Hocalı Mahallesi Adana Yüregir Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title