Adana gündem haberi... Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu Adana habere göre Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor. Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor. Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Yüreğir Hidroelektrik Santrali çalışanları, kapaklarda bir ceset olduğunu fark etti. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sudan çıkarttıkları cesette inceleme yaptı. Ceset, daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Güncel AA / Eren Bozkurt Hidroelektrik Santrali Ali Hocalı Mahallesi Adana Yüregir Adana Güncel Haberler

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