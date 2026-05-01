Adana'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir otomobil ile 2 cipin karıştığı zincirleme kazada Gülseren Ağca (64) öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 BFL 527 plakalı otomobil, T.A. (39) yönetimindeki 01 AVJ 096 plakalı cip ve Yakup Ağca yönetimindeki 01 BBM 259 plakalı ciple çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan Gülseren Ağca, T.A., Y.A. (63), M.A. (71) ve T.A. (31) ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Gülseren Ağca, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
