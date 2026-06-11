Adana'da anne ve kızını öldürdüğü iddia edilen firari sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yengesi ve onun annesini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan firari sanık hakkında 2 kez müebbet ve 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yenibaraj Mahallesi'ndeki evde 31 Ocak 2022'de Hüda (39) ve annesi Naima Gün'ün (70) tabancayla öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılan Abdurrahman A. (36) için iddianame hazırlandı.

Sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın, olay günü kardeşi Adem A'nın dini nikahlı eşi Hüda Gün'ün ikametine gittiği belirtildi.

Tabancayla 8 el ateş ederek anne ve kızını öldüren Abdurrahman A'nın motosikletle kaçtığı kaydedilen iddianamede, Adana 5. Sulh Ceza Hakimliğince 2 Şubat 2022'de sanık hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı ancak yakalamanın infaz edilemediği anlatıldı.