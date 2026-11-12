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Adana'da yaya geçidinde kadın ve çocuk yaralandı, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

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Adana'da yaya geçidinde kadın ve çocuk yaralandı, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı
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Adana'nın Çukurova ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında yaya geçidinden karşıya geçen kadın ve çocuğa kamyonet çarptı. Yaralanan kadın ve çocuğun tedavisi sürerken gözaltına alınan sürücünün işlemleri devam ediyor.

Adana'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kamyonetin çarptığı kadın ve çocuk yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada bebek arabalı bir kadının da son anda kurtulduğu görüldü.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kasım Ener Caddesi'nde meydana geldi. Yaya yolundan karşıya geçmek isteyen kadın ve yanındaki çocuğa sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bebek arabalı bir kadının da son anda kurtulduğu görüldü.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan kadın ve çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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