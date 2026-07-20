Haberler

Adana'da toprağa gömdüğü uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da evinin avlusundaki topraktan uyuşturucu çıkarıp satarken yakalanan sanık A.D., 10 yıl hapis ve 100 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Adana'da evinin avlusundaki topraktan çıkardığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapis ve 100 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık A.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 7 Eylül 2025'te sanığın, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki evinin avlusundaki toprağa gömdüğü 21,04 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını anlattı.

A.D'nin ikametindeki mutfak dolabında 33 uyuşturucu hap, kenevir bitkisi kırıntıları ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini belirten savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan ve eşi dahil onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arjantinli Paredes maç biter bitmez önüne gelene saldırıp yere indirdi

Hazmedemedi! Maç biter bitmez önüne gelene saldırıp yere indirdi
Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı: Türkiye'den 3 isim

Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı
Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı

Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı
Haliç'teki gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı: Kaptan adliyeye sevk edildi

Haliç'teki ölümlü gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı
AK Parti'ye transfer kulisi İYİ Parti'yi karıştırdı! Gürban'dan Kavuncu'ya zehir zemberek tepki

AK Parti'ye transfer kulisi partiyi karıştırdı! Birbirlerine girdiler
Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Nico Williams, altın madalyasını Sahra Çölü’nü aşan annesine hediye etti

Tarihi geceye damga vuran görüntü! Herkes eğlendiği sırada...