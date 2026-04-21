Adana'da trafikteki ihlalleri sivil ekiplerce belirlenen 60 sürücüye para cezası kesildi

Adana'da sivil trafik polislerince kural ihlali yaptıkları tespit edilen 60 toplu taşıma aracı sürücüsüne 198 bin 739 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Sivil trafik polisleri, durak harici yolcu indiren, emniyet kemeri takmayan, ışık ihlali yapan, cep telefonuyla konuşan ve gereksiz korna çalan sürücülerin araç plakalarını resmi ekiplere bildirdi.

Merkez Seyhan ilçesi 5 Ocak Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında durdurulan 60 aracın sürücüsüne 198 bin 739 lira ceza kesildi.