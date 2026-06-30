Haberler

Adana'da tırda 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da tırda 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da narkotik ekiplerinin durdurduğu tırda 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.C., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Adana'da 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı belirlenen tırı merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurdu.

Narkotik köpeğinin tepki verdiği aracın dorsesindeki çuvallarda 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap bulundu.

Bunun üzerine sürücü A.C. (56) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da aracın incelendiği yere giderek operasyonda görev alan narkotik ekiplerini tebrik etti.

Şüpheli A.C, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik ekiplerinin yolda takip ederek önünü kestiği tırda arama yapması polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı
Hayat kadınının parasını ödemeyince kabusu yaşadı

Evine hayat kadını çağırdı! Beklemediği bir sonla karşılaştı
'Laik Atak' başlıklı Atatürk heykeli videosuyla tanınıyordu! Melek Ege hayatını kaybetti

"Laik atak" videosuyla tanınıyordu! Genç fenomenden kahreden haber
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda

Serbest kalmasının ardından Erdoğan'la ilgili açıklaması bomba
Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranıyordu, yıllar sonra MİT operasyonunda ortaya çıktı
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti

Nadir olayın adresi İran! Volkandan lav yerine bakın ne fışkırdı