Adana'da Tır Yangını, Ormanlık Alana Sıçradı
Adana'nın Pozantı ilçesinde bir tırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi ve yol trafiğe kapandı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde, tırda çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Güney Gişeleri mevkisinde alev aldı.
Tırdaki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
Trafiğe kapanan yol, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel