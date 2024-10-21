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Adana'da Tır Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Adana'da Tır Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde elma yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. İtfaiye ekibi, sıkışan sürücüyü kurtararak hastaneye sevk etti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

B.K. idaresindeki 42 L 2371 plakalı elma yüklü tır, Pozantı-Çamardı kara yolunda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı.

B.K, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel

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