Haberler

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanığa 4 yıl 2 ay hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Y.G. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, Y.G'nin, DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütülen H.E. tarafından banka hesabına gönderilen 10 bin 90 lirayı, örgüt üyelerine ulaştırdığı belirtildi.

Savcı, haklarında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle görüşme kaydı tespit edilen Y.G'nin, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Y.G, kentte terör örgütü lehine faaliyet yürütmediğini ve DEAŞ'a finansal kaynak sağlamadığını öne sürerek, "Örgüte finans temin etmedim. Örgütle irtibatım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Y.G'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı

24 saat geçmeden koltuğu doldu! İşte Gençlerbirliği'nin yeni hocası
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
İçişleri Bakanlığından 7 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı

Bu görüntülerin kaydedildiği şehirlerimize Meteoroloji'den yeni uyarı
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı

Saatler süren mücadeleyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı