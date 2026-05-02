Haberler

Adana'da terliğini almak için hafif ticari aracın altına giren çocuk ezilmekten son anda kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Adana'da terliğini almak için hafif ticari aracın altına giren çocuğun tehlikeyi fark eden kişi tarafından ayaklarından çekilerek son anda ezilmekten kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde bir çocuk, terliğini almak amacıyla park halindeki hafif ticari aracın altına girdi.

Bu sırada yoldan geçen Bahtiyar Ete, sürücünün aracını hareket ettirdiğini görüp çocuğu ayaklarından çekti.

Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuk, terliğini alarak olay yerinden uzaklaştı.

Ete, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğu hareket eden aracın altından son anda çektiğini söyledi.

Kamera kayıtlarında çocuğun aracın altına girmesi, bir süre sonra koşarak gelen kişi tarafından ayaklarından çekilerek hareket eden aracın altında kalmaktan kurtarılması yer alıyor.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

