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Adana'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir tatlıcıya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 16 ve 15 yaşındaki iki şüpheli tutuklandı. Olayın kuzenler arasındaki husumetten kaynaklandığı, azmettirici Y.C.G'nin ise firari olduğu belirtildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 Temmuz'da gece saatlerinde Tellidere Mahallesi'ndeki bir tatlıcıya silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla 2 şüphelinin Şakirpaşa Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi.

Olayda silahı kullandığı öne sürülen B.A. (16) ve saldırı anını cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaştığı iddia edilen M.U.O. (15), evlerine yapılan baskınla yakalandı.

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen zanlılar, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Polis ekipleri, şüphelileri azmettirdiği ileri sürülen Y.C.G'yi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, firari zanlı Y.C.G'nin iş yeri sahibi E.K'nin dayısının oğlu olduğu, olayın kuzenler arasındaki husumetten kaynaklandığı ve tutuklanan 2 zanlının herhangi bir suç örgütüyle bağlantılı olmadığı belirtildi.

Ayrıca, geçen yıl 20 Temmuz ve 5 Ekim'de aynı iş yerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıları da Y.C.G'nin azmettirdiği, Asayiş Şube Müdürlüğünün planlı çalışmalarıyla bu olayların da aydınlatılarak şüphelilerin adli makamlara teslim edildiği bildirildi.

Saldırı anı kamerada

Zanlılardan birinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı saldırı anına ilişkin görüntüde, yüzünde cerrahi maske bulunan ikinci şüphelinin iş yerine yaklaşıp tabancayla ateş açtığı, ardından beraberindeki kişiyle kaçtığı görülüyor.

Öte yandan, saldırı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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