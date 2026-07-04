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Adana'da Tatlıcı Dükkanına Silahlı Saldırı: İkinci Kez Kurşunlandı

Adana'da Tatlıcı Dükkanına Silahlı Saldırı: İkinci Kez Kurşunlandı
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Adana'da Serdar K.'ye ait tatlıcı dükkanı, gece saatlerinde yine silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler 'Y.C. ağabeyin selamı var' diyerek ateş etti. Daha önce iki kez kurşunlanan iş yeri sahibi, haraç istendiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

ADANA'da Serdar K.'nin (33) daha önce iki kez kurşunlanan tatlıcı dükkanına gece saatlerinde yine silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Serdar K., kendisinden haraç istendiğini öne sürerek şikayetçi olurken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen şüpheliler, tatlıcı Serdar K.'nin dükkanının önüne gitti. Belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, iş yerine peş peşe ateş edip, kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar, o sırada kapalı olan iş yerinin camlarına isabet etti. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca saldırıyı düzenleyen şüpheli 'Y.C. ağabeyin selamı var' diyerek tabancayla ateş ettiği anları cep telefonuyla görüntüleyip, Serdar K.'ye gönderdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırıyı haber alan Serdar K., durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgede delil çalışması yaptı. Saldırının, önceki olaylarla bağlantısının olup olmadığını araştıran polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DAHA ÖNCE DE 2 KEZ KURŞUNLANDI

Bu arada Serdar K.'nin iş yeri, 20 Temmuz ve 5 Ekim'de de kurşunlandı. Saldırıların yaşandığı dönem şüpheliler, Serdar K.'ye "Bir sonraki mermiler direkt sizlerden birine denk gelecek. Dükkanınıza el bombası attıracağım. ya o parayı vereceksiniz ya da tatlıcınız diye bir şey kalmayacak" mesajı gönderdi. Ayrıca bu iki saldırıyla ilgili 5 şüpheli de tutuklandı.

Yurt dışı numaralarından aranan Serdar K., kendisinden istenen haracı vermediği için saldırıların düzenlendiğini öne sürüp, şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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