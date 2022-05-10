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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Adana'da refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Elem Yıldızsarı idaresindeki 06 AR 3114 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özhan Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi refüje çıktı. Refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı sürücü, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

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