Balıkçılar Denizde Mahsur Kalanları Kurtardı

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde su alan teknedeki 3 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

İlçede botla denize açılan balıkçılar, öğle saatlerinde suda çırpınıp, bağırarak yardım isteyen 3 kişiyi fark edince yanlarına gitti. Denize açıldıkları tekne, su alınca denizde mahsur kalanlar, balıkçılar tarafından bota alındı. Balıkçıların kıyıya götürdüğü 3 kişi, çağrılan ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. O anlar balıkçılar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

-Suda mahsur kalan balıkçıların fark edilmesi

-Mahsur kalanların tekneye alınması

Haber - Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı