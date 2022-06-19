Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
 - Güncelleme:

Adana'nın Yüreğir ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kışla Mahallesi'nde yürüyen T.Ç'ye arkasından yaklaşan 2 kişi tabancayla ateş edip kaçtı.

Ayaklarından yaralanan T.Ç, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın şüphelileri D.Y. ve N.K'yi kısa süreli kovalamacanın ardından suç aleti tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan D.Y. ve N.K. Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title