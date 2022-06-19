Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Adana'nın Yüreğir ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kışla Mahallesi'nde yürüyen T.Ç'ye arkasından yaklaşan 2 kişi tabancayla ateş edip kaçtı. Ayaklarından yaralanan T.Ç, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın şüphelileri D.Y. ve N.K'yi kısa süreli kovalamacanın ardından suç aleti tabancayla yakaladı. Gözaltına alınan D.Y. ve N.K. Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü. AA / Mutlu Güney - Güncel Güncel Haberler

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