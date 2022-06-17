Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bülent Angın Bulvarı'nda yürüyen Caner A. yanına yaya olarak yaklaşan ve kimliği henüz öğrenilemeyen zanlının silahlı saldırısı sonucu ayağından yaralandı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırılan Caner A. tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. AA / Mutlu Güney - Güncel Seyhan Adana Güncel Haberler

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