Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş merkezinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Nizamettin Alban, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından üç zanlı tutuklandı.

Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde 5 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Nizamettin Alban (34) tedavi altına alındığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alban'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İş merkezindeki avizecide çalışan Alban'ın tabancayla vurulmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlılar Yasin M. (24), Enes S. (20) ve Yusuf K. (20) tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
