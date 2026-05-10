Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde 5 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Nizamettin Alban (34) tedavi altına alındığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alban'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İş merkezindeki avizecide çalışan Alban'ın tabancayla vurulmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlılar Yasin M. (24), Enes S. (20) ve Yusuf K. (20) tutuklanmıştı.