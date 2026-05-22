Adana'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli yakalandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 14 yaşındaki Ö.G.'nin evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Yaralının tedavisi Adana'daki bir hastanede devam ediyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde Ö.G'nin (14) evinin önünde silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin çalışmalarını sürdürdü.
Çalışma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan saldırıda yaralanan Ö.G'nin tedavisinin Adana'daki hastanede sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Yusuf Tunur