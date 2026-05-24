Haberler

Adana'da tabancayla vurulan 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde sokakta tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta tabancayla vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur Mahallesi'nde, iki kişinin silahlı saldırıya uğradığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Cumali Kocabey ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin sokakta yürüdükleri sırada tabancayla ateş açılması sonucu yaralandıklarını tespit etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kocabey hayatını kaybetti.

Diğer yaralı ise tedavi altına alındı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

Kılıçdaroğlu hepsinin üstünü çizdi, partiden atılacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam

Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam
8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış

Etnospor'da 1,5 milyon kişi “Dünya burada" dedi
Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor

Tarihi gün! Bu akşam ortalık yanacak
Kılıçdaroğlu cephesinden 'Bu akşam genel merkezde olacak' iddiasına yalanlama

Tansiyonu daha da yükseltecek "Genel merkez" iddiası yalanlandı
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

İlkay Gündoğan ve Ederson, Pep Guardiola'yı yalnız bırakmadı

Aynı karede görüntülendiler!
Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi

Milyonların sevgilisiydi, gelinliğiyle büyüledi