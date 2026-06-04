İmamoğlu ilçesinde saman yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde saman yüklü kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İmamoğlu-Kozan kara yolunda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen saman balyası yüklü kamyonet henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.