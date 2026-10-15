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Adana'da sağanak sonrası jet ski tartışmasına AK Parti İl Başkanı tepki gösterdi

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Adana Büyükşehir Meclisi'nde sağanak sonrası altyapı tartışılırken AK Partili Avcı 'jet ski mevsimi' dedi, CHP'li Sevtekin jet ski alıp gezdireceğini söyledi. AK Parti İl Başkanı Özkan bu sözlere tepki gösterdi, mağduriyetin espri konusu yapılmaması gerektiğini belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti ve CHP grup başkan vekilleri arasında kentte etkili olan sağanak sonrası "jet ski" tartışması yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan 4. Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Göktürk Boyvadaoğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantıda söz alan AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Abdullah Avcı, kentin sorunlarına dikkati çekti.

Avcı, kentte sabaha karşı etkili olan sağanağın ardından yaşanan olumsuzluklara işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dün yağmurlarda ülkemizin birçok yerinde olumsuz sahneler izledik. Adana'da dün yağan yağmurda daha önce alışkın olduğumuz görüntülere şahit olduk. Anlaşılıyor ki Adana'da yine jet ski mevsimi başlamış. Bunu çokça yaşayacağız gibi görünüyor. Söylenenler hep sözde kalıyor. Rögarların, mazgalların ve diğer kanalların temizliğiyle ilgili inşallah bundan sonrası için bazı tedbirler alınır ve benzer görüntüler yaşanmaz."

Bunun üzerine CHP Meclis Grup Başkan Vekili Metin Sevtekin de "Abdullah Bey jet skiden bahsetti. Bir tane alacağım, kendisiyle beraber gezeceğim, gezdireceğim. Benim yazlıkta vardı, olmazsa onu buraya getireceğim." dedi.

Sevtekin, daha sonra kanalların temizliği için ASKİ ile görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin oylanmasının ardından tamamlandı.

AK Parti İl Başkanı Özkan'dan CHP'li Sevtekin'e tepki

AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan ise yazılı açıklamasında, Adana'da her yağmurda yolların göle döndüğünü, caddelerin su altında kaldığını ve günlük yaşamın felç olduğunu belirtti.

Kentin kronikleşen altyapı sorunları olduğunu ifade eden Özkan, bu konuda kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Özkan, CHP'li Sevtekin'e tepki göstererek, "Adana sular altında kalırken, vatandaşımız mağduriyet yaşarken, jet ski üzerinden espri yapmak hangi hizmet anlayışıyla bağdaşmaktadır? Vatandaşlarımız evlerine ve işlerine ulaşmaya çalışırken, esnafımız işlerinin aksamasıyla mücadele ederken, beklenen bu sorunları alaycı ifadelerle karşılamak değil, çözüm üretmektir. Adanalı hemşehrilerimizin yaşadığı mağduriyet, espri konusu yapılacak bir mesele değildir. Adana halkı alay edilmek değil, hizmet görmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, şunları kaydetti:

"Hiç kimse Adanalı hemşehrilerimizin yaşadığı mağduriyeti hafife alamaz. Hiç kimse vatandaşımızın haklı tepkisini alaycı sözlerle geçiştiremez. Belediye meclisleri, vatandaşın sorunlarının konuşulduğu ve çözüm yollarının arandığı yerlerdir. Bizim derdimiz polemik değil, Adana'dır. Önceliğimiz siyasi tartışmalar değil, hemşehrilerimizin huzuru, güvenliği ve yaşam kalitesidir. Adana'nın ihtiyacı güçlü altyapı, doğru planlama, etkili yağmur suyu tahliye sistemleri ve kalıcı çözümlerdir. Her yağışta aynı sorunların yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalı, altyapı çalışmaları sözde kalmamalı ve vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak somut adımlar atılmalıdır."

Kaynak: AA
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