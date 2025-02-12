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Adana'da Polisin 'Dur' İkazına Uymayan Şüpheli Kovalamaca ile Yakalandı

Adana'da Polisin 'Dur' İkazına Uymayan Şüpheli Kovalamaca ile Yakalandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, plakasız motosiklet süren bir şüpheli, polisin dur ikazına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, kazaya karıştıktan sonra yaya olarak kaçmaya devam etti.

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği plakasız motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazlarına uymayan sürücünün motosikletle Atatürk Caddesi'nden Ziyapaşa Bulvarı'na doğru kaçmaya başlaması üzerine durum telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi.

Motosikletle Ziyapaşa Bulvarı'nda ilerlemeye devam eden şüpheli, refüje ve polis aracına çarpıp kaza yapınca yaya olarak kaçmaya devam etti.

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmek isteyen şüpheli, Ramazanoğlu Caddesi'nde kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli ve motosiklet incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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