Adana'da otoyolda devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

Adana'da otoyolda devrilen tırın sürücüsü yaralandı Adana'da, otoyolda devrilen tekstil malzemesi yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Adana'da, otoyolda devrilen tekstil malzemesi yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Mehmet Güngör idaresindeki 31 AHC 742 plakalı tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tırın dorsesindeki tekstil malzemeleri de otoyolun bir kısmına savruldu. Kazada yaralanan Güngör, bölgeye yönlendirilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tır ve dorsesi, kaza yerinden kaldırıldı. AA / Mutlu Güney - Güncel Mehmet Güngör Gaziantep Tarsus Adana Güncel Haberler

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